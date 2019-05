Cidades Ministro diz que governo avalia pensão permanente para pacientes com microcefalia Atualmente, pessoas infectadas pelo vírus podem receber temporariamente o Benefício de Prestação Continuada (BPC) por, no máximo, três anos

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, afirmou nesta segunda-feira, 20, que o governo avalia editar uma medida provisória para conceder pensão vitalícia a pessoas com microcefalia decorrente do vírus zika. A ideia, inicialmente, é conceder um salário mínimo. Segundo o ministro, há uma lei em tramitação no Congresso que trata do assunto, mas a edição de uma MP pode...