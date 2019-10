Cidades Ministro defende protagonismo em inteligência artificial para o país Segundo o ministro, as diretrizes para regular a nova tecnologia devem ser lançadas até o final deste ano

Anfitrião da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o ministro Marcos Pontes falou hoje sobre os planos do governo para uma política nacional de inteligência artificial. De acordo com o ministro, as diretrizes para regular a nova tecnologia devem ser lançadas até o final deste ano. O Brasil tem uma Estratégia Digital (E-digital), lançada em 2018, apenas com di...