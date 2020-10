Cidades Ministro da Saúde, Pazuello diz que não sabia o que era o SUS 'até este momento da vida' Pazuello assumiu o ministério interinamente em plena pandemia, após dois ministros demissionários em sequência

O ministro Eduardo Pazuello (Saúde), principal responsável pela gestão da saúde no Brasil e pelas ações de combate ao novo coronavírus, afirmou nesta quarta-feira (7) que não sabia o que era o SUS (Sistema Único de Saúde) até "este momento da vida". As declarações foram dadas durante cerimônia de lançamento da campanha Outubro Rosa, do Ministério da Saúde, para a...