O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, orientou que toda a população utilize máscaras. O objetivo é restringir a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). A recomendação é para que mesmo as pessoas que não manifestem sintomas da doença passem a usar a proteção.

Mandetta também sugeriu que as pessoas produzam o dispositivo, antes recomendado apenas para profissionais da saúde e quem estivesse com sintomas.

Um manual para a produção de máscaras caseiras deve ser publicado no site do Ministério da Saúde, de acordo com Mandetta. O objetivo é suprir a demanda, que ficou maior que a capacidade de produção de máscaras descartáveis, que são, prioritariamente, usadas por profissionais da saúde. “Limpar com hipoclorito (de sódio), água sanitária, Cândida, o nome que você conhece. A gente vai colocar uma coisa bem simples: lave por 20 minutos, seque e troque por outra. Tenha quatro ou cinco, de uso pessoal, de mais ninguém, que você mesmo lave quando chega em casa e possa reaproveitar. É lutar com as armas que a gente tem”, afirmou Mandetta.

“Já existe um razoável consenso entre os infectologistas, que o uso da máscara é benéfico neste momento, principalmente para pessoas que estejam se deslocando para áreas de aglomerações, tipo supermercados, drogarias ou outros ambientes que, por necessidade, a pessoa tenha de se deslocar, como é o caso de um ônibus”, frisou o médico infectologista Boaventura Braz de Queiroz, do Hospital de Doenças Tropicais (HDT).

A orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), seguida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é que máscaras devem ser usadas apenas por pessoas sintomáticas e profissionais de saúde. Ainda não foi publicada nenhuma mudança nesta recomendação.

De acordo com a médica infectologista Moara Alves Santa Bárbara Borges, que também é professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da Universidade Federal de Goiás (UFG), os dispositivos servem a uma função específica. “As máscaras de pano ou feitas em casa não são autorizadas pela Anvisa para uso na assistência à saúde, porque não tem capacidade de filtragem adequada para vírus e bactérias. Ela poderia ser recomendada, conforme a fala do ministro, no intuito de diminuir a eliminação de gotículas respiratórias por pessoas infectadas, mas que, ou ainda não desenvolveram sintomas ou estão com sintomas leves, mas poderiam transmitir o coronavírus sem perceber.”

A profissional de saúde destaca ainda que as máscaras de pano podem ser um elemento a mais de prevenção. “Importante frisar que elas não têm capacidade de proteger de forma segura a pessoa que a utiliza”, esclareceu. Moara Santa Bárbara ainda lembra que o uso de máscara não substitui as medidas de higiene, e elas nem devem ser usadas como justificativa para reduzir o distanciamento social.

A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) reforça o uso da máscara caseira. “Melhor que não ter, desde que esteja limpa. Faz total sentido a partir do momento que você não sabe quem tem o vírus. A partir do momento que evolui e passa a ser transmissão comunitária, ou seja, você não sabe mais de onde vem o vírus, aí sim passa a fazer sentido colocar a máscara quando você for ter contato com outras pessoas”, ressaltou o titular da pasta, Ismael Alexandrino, sobre o uso da peça caseira.

Alterações

Diante do cenário de escassez de insumos, a Anvisa atualizou o documento com orientações direcionadas para serviços de saúde com as medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência a pacientes com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. A alteração foi feita na última terça-feira (31) e trouxe, por exemplo, a possibilidade de se utilizar mais de uma vez as máscaras N95, como são conhecidas as peças faciais filtrantes modelo 2 (PFF2).

A nota técnica em questão foi publicada pela Anvisa em 30 de janeiro e já passou por três atualizações, acompanhando as mudanças trazidas pelo panorama do enfrentamento da doença no País. Um aviso existente ao fim das orientações fala sobre as constantes mudanças nas recomendações. “Esta nota técnica apresenta medidas de prevenção e controle de infecções causadas por um vírus novo e, portanto, estas orientações são baseadas no que se sabe até o momento”, alerta a agência.

Mesmo na versão mais recente do documento, a máscara de tecido ainda não aparece como uma opção. A única menção a este tipo de material é ao desaconselhar o uso nos serviços de saúde. No texto, é mencionada a excepcionalidade trazida aos protocolos pela pandemia. “Devido ao aumento da demanda causada pela emergência de saúde pública da Covid-19, as máscaras de proteção respiratória (N95/PFF2 ou equivalente) poderão, excepcionalmente, ser usadas por período maior ou por um número de vezes maior que o previsto pelo fabricante, desde que sejam utilizadas pelo mesmo profissional”, diz a Anvisa, em trecho direcionado aos trabalhadores da saúde.

Para ampliar a possibilidade de uso dos equipamentos pelos profissionais, o órgão orienta a utilização de protetor facial, que cubra a frente e os lados do rosto, para minimizar a contaminação da máscara. Este equipamento é indicado para situações em que houver risco de exposição a respingos de sangue, secreções corporais e excreções, por exemplo.