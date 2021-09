Cidades Ministro da Saúde diz que há excesso de vacinas contra Covid no Brasil Declaração foi dada hoje no Aeroporto Internacional de Guarulhos durante a entrega de novo lote de vacinas da Pfizer

Com a antecipação da aplicação da segunda dose travada em ao menos seis estados do país, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comemorou a logística de distribuição do governo federal e disse que há "excesso de vacinas" no país. Além dos estados que não têm imunizante para antecipar a segunda dose, há ainda aqueles que tiveram de atrasar o intervalo entre aplica...