O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse nesta quarta-feira (22) que é impossível que o País sobreviva a mais de um ano parado e defendeu a construção de um “plano de saída” do isolamento social junto com Estados e municípios. O ministro citou o conceito de que 70% da população precisa entrar em contato com o vírus para que a comunidade adquira imunidade, explicando que “talvez a gente nem chegue a este número antes da vacina”, relatou.

Ele também negou que haja um crescimento explosivo de casos. “Hoje temos 43 mil casos [45.700]de coronavírus no Brasil. Se a gente imaginar que podemos ter uma margem de erro grande, digamos de cem vezes em um exemplo hipotético, estamos falando em 4 milhões de pessoas. Hoje somos 212 milhões. Então fora da Covid tem 208 milhões de pessoas que continuam com suas doenças e seus problemas e precisam ter isso tratado”, defendeu.

“O que representa hoje 4 milhões de pessoas num país como esse? É 2% da população. Se existe o conceito de que você tem que ter 70% da população em contato com a doença para que seja imune, e a vacina vai levar um ano, um ano e meio, e se não tem um crescimento explosivo da doença, o que não está acontecendo no Brasil, é impossível um país sobreviver um ano, um ano e meio parado.”

Para ele, o afastamento “é uma medida natural e lógica na largada, mas não pode não estar acompanhado de um programa de saída.”

O ministro defendeu que o trabalho da pasta seja focado em três eixos: informação, infraestrutura e uma diretriz para que estados e municípios criem políticas em relação ao isolamento e distanciamento. Segundo Teich, a falta de informações hoje sobre a doença dificulta tomar decisões.