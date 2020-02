Cidades Ministro da Saúde critica demora da Itália para atualizar casos de coronavírus O total de mortes causadas pelo coronavírus no país europeu chegou a 12 nesta quarta-feira

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), criticou nesta quarta-feira, 26, a lentidão da Itália para informar sobre o avanço do novo coronavírus no país. Segundo o ministro, por causa da demora, o Brasil só passou a avaliar com mais cuidado passageiros que estiveram na nação europeia a partir de segunda-feira, 23. O total de mortes causadas pelo coronavírus...