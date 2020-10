Cidades Ministro da educação visita Hospital das Clínicas, que será inaugurado em 14 de dezembro Ministro da educação, Milton Ribeiro visitou unidade de saúde na manhã deste sábado acompanhado do governador Ronaldo Caiado e do reitor da UFG, Edward Madureira

O novo prédio do Hospital das Clínicas (HC), no Setor Universitário, será inaugurado em 14 de dezembro, dia em que a Universidade Federal de Goiás (UFG) completa 60 anos. O prédio foi apresentado ao ministro da educação, Milton Ribeiro, na manhã deste sábado (24). Reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Edward Madureira falou da expectativa de entrega do prédio, q...