Vida Urbana Ministro da Educação visita escola onde professor foi morto, em Valparaíso de Goiás A visita teve início nesta quinta-feira (2), às 16 horas

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, participa, na tarde desta quinta-feira (2), de uma visita ao Colégio Estadual Céu Azul, em Valparaíso, Entorno do Distrito Federal (DF). Weintraub e sua equipe chegaram à escola por volta das 16 horas e se reúnem com o corpo docente da unidade. A visita se dá em razão do crime ocorrido na terça-feira (30), quando um aluno de 17 anos atirou e matou o coordenador Júlio César Barroso de Sousa, de 41 anos. As aulas do colégio estão suspensas e só retornam no dia 13 de maio. O corpo do coor...