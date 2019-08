Cidades Ministro da Educação diz que recursos podem ser desbloqueados Na avaliação Abraham Weintraub, o cenário indica que verbas das universidade federais podem ser liberadas a partir de setembro

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse ontem que o cenário indica a possibilidade de desbloqueio dos recursos contingenciados das universidades e institutos federais a partir de setembro. A afirmação foi feita durante coletiva do Ministério da Educação (MEC) para falar sobre o acordo com instituições de ensino superior de Portugal, para que elas aceitem as nota...