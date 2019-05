Vida Urbana Ministro da Educação diz que primeiro ano na USP foi “um inferno”; veja vídeo Documento mostra várias notas zero para o aluno, em disciplinas como Introdução à Economia, História Econômica Geral e Introdução à Sociologia

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, confirmou em um vídeo na sua conta no Twitter que é mesmo dele o boletim que circulava nas redes sociais com suas notas quando era aluno na Universidade de São Paulo (USP). “Não é fake news”, diz Weintraub. O documento mostra várias notas zero para o aluno, em disciplinas como Introdução à Economia, História Econômica G...