Cidades Ministro da Educação desiste de ver provas do Enem antes do exame Ele disse que seguirá avaliação do corpo técnico

O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, voltou atrás e disse nesta quarta-feira (9) na Câmara dos Deputados que não irá mais olhar pessoalmente as questões do Enem para fazer um filtro ideológico no exame.Ribeiro falou à Comissão de Educação da casa. Ele foi convidado a prestar esclarecimentos no colegiado. Ele disse que seguirá avaliação do corpo técnico. “Abri ...