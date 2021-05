Cidades Ministro da Educação defende menor regulação do ensino superior privado Redução de exigências para o setor tem sido uma marca do governo Bolsonaro

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu nesta quinta-feira (27) a redução de regras de regulação do ensino superior privado. Segundo ele, o país ganharia mais se tivesse uma "secretaria de desregulamentação" do setor. "O MEC foi, com o tempo, se transformando num verdadeiro cartório, com várias instâncias, vários carimbos, várias avaliações, e hoje ainda ...