Cidades Ministro da Defesa admite o risco de manchas de óleo chegarem ao Sudeste Até esta quarta-feira (30), segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 283 localidades de 98 municípios dos nove Estados nordestinos foram atingidas pelo óleo

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, admitiu no início da noite desta quarta-feira, 30, em Salvador, que as manchas do óleo que poluem as praias do Nordeste podem chegar à região Sudeste. A informação tinha sido passada mais cedo pelo comandante da Marinha, Ilques Barbosa Junior. Segundo o ministro, essa é uma tendência, tendo em vista o fato de o óleo estar ...