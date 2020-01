Cidades Ministro da Ciência compartilha foto para 'provar' que Terra não é plana Famoso por ser o primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes postou nas redes sociais imagem de centro da Nasa

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, compartilhou em uma rede social na noite desta terça-feira, 21, uma foto para "provar" que a Terra não é plana e, sim, redonda. "Para quem ainda acha que a Terra é plana, veja segunda foto... kkk", publicou Pontes no Twitter ao compartilhar um post do Centro de Voos Espaciais George C. Mar...