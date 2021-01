Cidades Ministro avalia que Inep 'acertou' em prever alta abstenção para organizar aplicação do Enem Milton Ribeiro acompanhou a entrada dos candidatos que foram fazer o segundo dia de provas do Enem neste domingo (24)

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que foi correto prever alta abstenção no primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para organizar as salas de aplicação do teste. "Se houve esse pensamento, de que a abstenção seria de pelo menos 30%, então estávamos certos porque ela foi de 51%. Temos que ver o outro lado também, e não estou queren...