Cidades Ministro afirma que responde inquérito no STF por defender o que diz a Bíblia "Meu coração está tranquilo porque não fui chamado no STF para responder por desvio de dinheiro ou corrupção, mas por que eu disse o que a Bíblia diz", completou o ministro

Em um culto neste domingo (24), o ministro da educação, Milton Ribeiro, disse não ter "vergonha de pregar o evangelho" a qualquer momento e que, por defender o que a Bíblia diz, responde a um inquérito no STF (Supremo Tribunal Federal). "A Bíblia diz que chegaria um momento em que as pessoas confundiriam o certo e o errado. O inquérito que eu enfrento no STF tem a ...