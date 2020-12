Cidades Ministra Damares “profetiza” que Brasil será melhor país do mundo para se nascer menina Comentário ocorreu durante evento que lançou a Casa da Mulher Brasileira, em Goiânia

“Vou voltar a essa capital e vamos anunciar que o Brasil é o melhor lugar do mundo para se nascer mulher. Eu declaro isso. Eu sei que o Estado é laico. Mas falo também de forma profética: seremos o melhor país do mundo para se nascer menina”, disse a titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ministra Damares Alves, durante evento realizado n...