Ministra Damares e Michelle Bolsonaro lançam Casa da Mulher Brasileira em Goiânia

Durante a manhã deste sábado (12), a titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ministra Damares Alves e a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, estiveram em Goiânia para lançar a Casa da Mulher Brasileira, que fará o atendimento humanizado às mulheres que sofrem violência doméstica. O lançamento ocorreu junto com uma entrega de 1,7 mil c...