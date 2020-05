Os ministérios públicos Federal (MPF), Estadual (MP-GO), do Trabalho (MPT), de Contas do Estado de Goiás (MPC do TCE) e de Contas dos Municípios (MPC do TCM) expediram uma recomendação conjunta, na tarde desta sexta-feira (22), cobrando a realização de um censo hospitalar. Além de mapear as vagas em toda a rede de atendimento, pública e privada, a medida tem o objetivo de ampliar a transparência das ações de combate ao novo coronavírus.

Na recomendação, endereçada ao secretário de Estado da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino Júnior, os MPs pedem a supervisão dos estabelecimentos públicos e privados que prestam serviços no Sistema Único de Saúde (SUS). Prevê, inclusive, a possibilidade de “vistoria in loco” quanto ao cumprimento dos deveres de transparência em relação às informações exigidas pelo Ministério da Saúde (MS).

O documento cita a portaria nº 758/2020, do MS, que define os procedimentos para o registro obrigatório de internações dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 nas unidades de saúde que prestam serviço ao SUS. Esse registro, de acordo com a portaria, será configurado como censo hospitalar.

Na orientação ao Estado, os MPs pedem à autoridade sanitária que cobre também dos estabelecimentos de saúde privados não conveniados ao SUS o registro obrigatório das internações hospitalares dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19.

Também recomenda ao secretário que exija das organizações sociais gestoras de unidades hospitalares estaduais a informação diária, em seus endereços eletrônicos, das despesas realizadas com o enfrentamento da pandemia. As OSs deverão indicar o objeto, o quantitativo, o valor e a identificação do fornecedor/prestador do serviço.

Orienta ainda o titular da Saúde e o secretário-chefe da Controladoria Geral do Estado, Henrique Moraes Ziller, que aprimorem o portal onde são consolidadas as informações sobre a pandemia (https://www.saude.qo.qov.br/coronavirus), com a disponibilização de link para acesso aos boletins epidemiológicos e a apresentação, no mesmo local, das despesas diretamente realizadas pelo Estado. Para uma resposta às solicitações, os MPs deram um prazo de 15 dias.

Procurado pela reportagem, Ismael Alexandrino informou que algumas questões que foram recomendadas já estão sendo executadas, como a disponibilização de dados por meio de links. “Aquelas que ainda não estão sendo feitas, nós acataremos as recomendações e estudaremos a melhor forma de executar, contando sempre com o apoio dos ministério públicos, bem como o diálogo e a transparência que temos mantido com os órgãos de controle.”

Mapa

A coordenadora do Centro de Apoio Operacional (CAO) da área da Saúde do Ministério Público de Goiás (MP-GO), Karina D’Abruzzo, que acompanha sistematicamente a situação do sistema de saúde por conta da pandemia, explicou a importância da requisição. "A gente quer um mapa dos leitos hospitalares, tanto públicos quanto privados, especificando por unidade de saúde, natureza dos leitos, quais são destinados a Covid e as respectivas taxas de ocupação. E que isso inclusive seja amplamente divulgado para a sociedade."

Karina explica que o documento foi expedido ao secretário da Saúde por ele ser "a autoridade sanitária do Estado e ter a obrigação de coordenar e fiscalizar toda a rede de saúde, inclusive a suplementar (privada)". Em relação às informações divulgadas no portal com dados sobre leitos e sobre o combate ao coronavírus, a promotora alega ser preciso "melhorar a comunicação" para que fique de uma forma mais clara.

Polêmica

A recomendação dos MPs foi expedida após a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg), que concentra a maior parte dos estabelecimentos de saúde de grande porte no Estado, informar dados conflitantes. Há cerca de uma semana, o presidente da entidade, Haikal Helou, divulgou que os hospitais associados estavam com 80% dos leitos ociosos. Na última quarta-feira (20), afirmou por meio de um áudio enviado a médicos e autoridades que as UTIs de isolamento para casos suspeitos de Covid-19 estavam lotadas.

Em entrevista ao POPULAR, Helou confirmou o áudio e a lotação dos leitos de isolamento, alegando um agravamento da pandemia nos últimos dias. Após polêmica causada pela declaração, o presidente da Ahpaceg recuou e publicou dados que indicavam uma ocupação de 31% das UTIs exclusivas para pacientes com Covid-19.

Desde a divulgação dos dados que relatavam 80% dos leitos ociosos nos hospitais da Ahpaceg, Karina D’Abruzzo solicitou informações à associação. “Pedimos para que eles no remetessem todos os dados especificando, por unidade hospitalar associada, o quantitativo de leitos, a natureza dos mesmos (enfermaria ou UTI) e as respectivas taxas de ocupação.”

Em relação às informações veiculadas nos últimos dias, a promotora afirmou que um novo ofício será expedido a Ahpaceg. “São esclarecimentos para a gente poder verificar a estrutura real existente na saúde suplementar. Cabe a nós averiguar o que é verídico para poder passar a informação correta à sociedade e cobrar de quem é devido. Esclarecer informações que podem gerar inclusive insegurança neste momento de pandemia."