Ministério Público recomenda que Trindade faça adequação do decreto conforme a norma estadual

O prefeito de Trindade, Marden Gabriel Alves de Aguiar Junior, e o secretário municipal de Saúde, Rogério Taveira Miguel, receberam na terça-feira (23) uma recomendação do Ministério Público de Goiás para que adequem o decreto municipal que prevê as medidas de restrição para combater o avanço da Covid-19 no município. As novas normas entraram em vigor na cidade no dia 2...