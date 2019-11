Cidades Ministério Público propõe mudanças no CPP Promotores de dez Estados, incluindo os de Goiás, apresentam sugestões para projeto de lei que trata do novo Código do Processo Penal, em tramitação no Congresso

Uma comissão formada por promotores do Ministério Público de dez Estados está sugerindo uma série de alterações no projeto de lei 8.045/2010, que tramita na Câmara dos Deputados e trata do novo Código de Processo Penal (CPP). O objetivo do pedido, afirma o grupo, é aprimorar o texto e dar mais celeridade à Justiça. Entre as propostas estão proposições para deixar algu...