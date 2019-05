Cidades Ministério Público pede suspensão integral do decreto de armas de Bolsonaro A ação, assinada por cinco procuradores da República, também pede informações sobre o que fundamentou a edição do documento assinado pelo presidente Jair Bolsonaro

O Ministério Público Federal (MPF) quer a suspensão imediata e integral do decreto que regulamentou o porte de armas no Brasil. A ação foi ajuizada nesta terça-feira (14) na 17ª Vara de Justiça Federal. Na avaliação do MPF, o decreto 9785/2019 "extrapola a sua natureza regulamentar, desrespeita as regras previstas no Estatuto do Desarmamento e "coloca em risco a ...