Cidades Ministério Público pede suspensão de contrato da Comurg com escritório de contabilidade Promotora Leila Maria alega que não a companhia não conseguiu justificar motivos para dispensa de licitação. Serviços custarão R$ 720 mil em um ano

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) recomendou ao presidente da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg), Alex Gama, que suspensa imediatamente o contrato assinado na semana passada no valor de R$ 720 mil por dispensa de licitação com a JBV Assessoria e Contabilidade Pública Governamental. A promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira, da 5...