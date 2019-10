Cidades Ministério Público oferece três denúncias contra estuprador em série Wellington Ribeiro da Silva, de 52 anos, estava foragido desde 2013 e foi preso no último dia 12 de setembro, em Aparecida de Goiânia

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) ofereceu três denúncias contra Wellington Ribeiro da Silva, de 52 anos, preso no último dia 12 de setembro e suspeito de praticar 54 estupros. Considerado pela Polícia Civil como um dos maiores estupradores em série do Brasil, o suspeito estava foragido desde 2013. No total, 22 casos já foram confirmados por exames de DNA realizados pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC). A...