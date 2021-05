Cidades Ministério Público denuncia Jairinho e Monique por homicídio triplamente qualificado A mãe e padrasto de Henry foram também denunciados pelos crimes de tortura, fraude processual e coação de testemunhas

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou, nesta quinta-feira (6), o vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, e a professora Monique Medeiros pelo homicídio triplamente qualificado do menino Henry Borel, de 4 anos, no dia 8 de março. A mãe e padrasto de Henry foram também denunciados pelos crimes de tortura, fraude processual e coação...