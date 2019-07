Cidades Ministério Público de Goiás questiona na Justiça a violação de locais de crimes Ação na Justiça pede que a administração estadual ordene que as forças policiais guardem as cenas de atos violentos. Documento diz que a prática prejudica o trabalho da Polícia Científica

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) ajuizou ação civil pública contra o Estado para que as forças policiais preservem os locais de crimes até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística (IC), da Polícia Científica. No documento, o MP pede que a administração estadual expeça ordem para que as forças policiais guardem as cenas onde ocorreram atos violentos,...