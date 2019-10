Cidades Ministério investiga Facebook por violações à privacidade Órgão apura supostos abusos no tratamento de dados sensíveis, entre informações de saúde, conteúdos de mensagens, e-mails privados e localização dos usuários

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, abriu novo processo contra o Facebook para investigar supostas violações à privacidade e proteção de dados não somente de usuários da plataforma como de outros indivíduos. O Facebook tem até 10 dias para responder à notificação. Segundo o órgão, se comprovadas as violações, a e...