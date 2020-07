Cidades Ministério entrega kit incompleto e Brasil só atinge 20% da capacidade de testes Governo federal está entregando conjuntos sem um dos reagentes essenciais, de acordo com informações fornecidas por secretarias de Saúde de todas as regiões; governo alega escassez global de insumo

Após mais de quatro meses de pandemia no País e sucessivas promessas do Ministério da Saúde de realizar testagem em massa para conter a Covid-19, o Brasil só atingiu 20% da capacidade de exames prevista para o período de pico. Além de distribuir menos testes do que o projetado, o governo Jair Bolsonaro também tem feito entregas de kits incompletos, sem um dos reagentes e...