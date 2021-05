Cidades Ministério do Trabalho em Goiás recebe três queixas por dia sobre Covid-19 MP recebeu 1.172 denúncias desde 2020 de empregados sobre questões envolvendo a Covid-19. Insegurança na atividade profissional domina relatos

O Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO) recebeu 1.172 denúncias envolvendo trabalho e Covid-19 desde o início da crise sanitária. As primeiras foram registradas poucos dias após a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e desde então, se mostraram constantes. Apenas em 2021, já são 176. No ano passado foram 996. A média é de pelo menos...