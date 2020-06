Cidades Ministério da Saúde volta a mostrar total de mortos e infectados em site após decisão do STF Na segunda-feira, 8, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou a pasta recolocar estes dados no ar, além de informações sobre a curva de notificações da doença no País

O Ministério da Saúde voltou a apresentar, na tarde desta terça-feira, 9, o número total de mortos e infectados pela covid-19 no portal "covid.saude.gov.br", que apresenta informações oficiais do governo federal sobre a pandemia. Na segunda-feira, 8, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou a past...