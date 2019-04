Vida Urbana Ministério da Saúde vai oferecer vacinas MenACWY para adolescentes de 11 anos Pregão para laboratórios foi realizado mas não houveram laboratórios interessados

O Ministério da Saúde vai ampliar a vacinação com implantação da MenACWY para adolescentes de 11 anos. A informação foi repassada pela coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do MS, Carla Domingues na manhã desta quarta-feira (17) durante um evento sobre meningite realizado em São Paulo pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm). O evento contou c...