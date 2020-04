O Ministério da Saúde vai liberar R$ 16,9 milhões para a conclusão das obras do Hospital Regional de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal. O recurso foi obtido mediante articulação do deputado federal Vitor Hugo (PSL).

O Hospital de Águas Lindas teve sua construção iniciada em 2004. O valor que será liberado pelo Ministério da Saúde vai permitir sua conclusão e a compra de novos equipamentos.

Desde o início da construção do hospital, a obra passou por várias fases, chegando a ser interrompida por suspeitas de irregularidades, em 2009. Em 2013, o governo estadual, na gestão de Marconi Perillo (PSDB), assumiu a tarefa, mas os trabalhos só foram retomados em 2015. A previsão era de que a unidade ficasse pronta em junho de 2018, mas o prazo novamente não foi cumprido.

O plano original era de que o hospital teria uma capacidade operacional de 124 leitos, além de outros 25 leitos auxiliares. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta ofereceria 10 vagas, e o mesmo número de leitos para as UTIs Neonatal e Pediátrica.