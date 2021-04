Cidades Ministério da Saúde só efetiva 17% das compras planejadas de remédios do kit entubação De acordo com uma nota técnica da pasta, o estoque federal de nove medicamentos do kit, incluindo analgésicos, sedativos e remédios que controlam o coração e a circulação pulmonar, acabaram

O Ministério da Saúde só conseguiu comprar 17% dos remédios do chamado kit entubação necessários para suprir a demanda para os próximos seis meses. Com estoque escasso e sem capacidade de reabastecimento, algumas cidades já estão mudando os protocolos de atendimento a pacientes com Covid-19. O governo federal se comprometeu, no início de março, a compra...