Cidades Ministério da Saúde revê estratégia contra a raiva e Goiás fica sem doses de prevenção Campanha de imunização contra a raiva em cães e gatos ainda não tem data para acontecer em Goiás e corre risco de não ser realizada na rede pública neste ano

A campanha de vacinação contra a raiva em animais ainda não tem data para acontecer em Goiás e corre o risco de não ser realizada na rede pública do Estado neste ano. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), os lotes não foram repassados pelo Ministério da Saúde (MS) e não houve manifestação oficial do órgão sobre a entrega da vacina antirrábica.E...