Cidades Ministério da Saúde registra primeiro caso de febre hemorrágica brasileira em 20 anos Antes desse registro, só haviam sido relatados quatro casos no Brasil, o último em 1999; confirmação é considerada 'evento de saúde pública grave'

O Ministério da Saúde confirmou na noite de segunda-feira (20) um caso de febre hemorrágica brasileira causada por um novo vírus. É a primeira vez em 20 anos que a doença é registrada no País. O paciente, morador de Sorocaba, no interior de São Paulo, morreu por complicações da doença no dia 11 de janeiro. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela pasta, no cas...