Cidades Ministério da Saúde reduz em 31% a previsão de entrega de vacinas contra Covid em maio Segundo o Ministério da Saúde, o país deve dispor no próximo mês de 32,4 milhões de doses das vacinas de diferentes fabricantes; divulgação anterior falava em 46,9 milhões

O novo cronograma de entrega de vacinas contra Covid-19 do governo Jair Bolsonaro (sem partido), atualizado neste sábado (24), prevê uma redução, até maio, de 31% no número de doses antes anunciadas. De acordo com o Ministério da Saúde, o país deve dispor no próximo mês de 32,4 milhões de doses das vacinas de diferentes fabricantes. O cronograma anterior, de 19 de março, f...