Cidades Ministério da Saúde recomenda evitar viagens a áreas de maior incidência de nova variante da Covid Estudos iniciais indicam que a variante descrita no Estado do Amazonas é associadas à carga viral mais elevada e, consequentemente, maior capacidade do indivíduo portador do vírus de transmitir para outra pessoa

O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica nesta terça-feira (2) a secretarias estaduais de Saúde em que reforça o alerta à nova variante do coronavírus encontrada no Amazonas e cita medidas para evitar a propagação e tentar aumentar a identificação de casos no País. Uma das orientações é que Estados reforcem recomendações de que sejam evitadas viagens não es...