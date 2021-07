Cidades Ministério da Saúde propõe que planos de saúde cubram vacina contra Covid-19 O pedido do ministério ocorre depois que a Conitec decidiu incorporar as vacinas da Fiocruz/AstraZeneca e Pfizer na lista da rede pública

O Ministério da Saúde enviou à ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) no dia 30 de junho um ofício em que pede que a agência reguladora avalie incluir vacinas contra Covid no rol de itens obrigatórios de cobertura pelos planos de saúde. A informação é do jornal Folha de S.Paulo. O pedido do ministério ocorre depois que a Conitec (Comissão Nacion...