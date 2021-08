O Ministério da Saúde (MS) anunciou nesta terça-feira (10) a chegada de mais de 131,4 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até setembro deste ano. A projeção das entregas que serão feitas pelos laboratórios à pasta mostra um aporte maior para o mês de agosto (64,9 milhões). Já para setembro, a previsão é receber 66,5 milhões de imunizantes.

De acordo com a pasta, até o momento, 184,8 milhões de doses de vacina foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. Dessas, 152 milhões já foram aplicadas. O número de brasileiros vacinados com a primeira dose, por sua vez, aumentou para 107,3 milhões, o que representa 67% do público-alvo. E 45,6 milhões estão completamente imunizados com a segunda dose ou dose única.