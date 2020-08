Cidades Ministério da Saúde prepara MP para pagar 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 A proposta prevê um crédito orçamentário extraordinário de R$ 1,9 bilhão

O Ministério da Saúde prepara uma medida provisória para viabilizar as 100 milhões doses da vacina de Oxford contra a Covid-19 no Brasil. A proposta prevê um crédito orçamentário extraordinário de R$ 1,9 bilhão. A maior parte da verba, R$ 1,3 bilhão, é para pagamentos à AstraZeneca, a serem previstos no contrato de encomenda tecnológica. Outros...