O Ministério da Saúde (MS) pode recrutar 140 mil médicos veterinários do país para trabalhar no Sistema Único de Saúde (SUS) em combate ao novo coronavírus (SARS-Cov-2). O cadastro dos profissionais foi repassado ao governo federal pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), mas deve ser confirmado por meio de um formulário eletrônico que foi publicado nesta quinta-feira (2), no Diário Oficial da União. Em Goiás são 6.291 profissionais com cadastro ativo no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-GO).

Em comunicado oficial ao CFMV, o Ministério da Saúde afirmou que o cadastramento dos profissionais é obrigatório e que os profissionais deverão passar por uma capacitação. De acordo com a portaria, o MS identificará e reportará ao conselho os dados do profissional que não se cadastrar e que não concluir os cursos de capacitação. Presidente do Conselho Federal, Francisco Cavalcanti afirmou que os profissionais possuem “capacitação para cuidar da saúde animal, humana e do meio ambiente, e vasto conhecimento sanitário para ajudar o país a superar essa pandemia”.

Antes da convocação, os médicos veterinários precisam preencher o formulário eletrônico chamado Registra RH, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 639, publicada nesta quinta-feira (2), no Diário Oficial da União. Clique aqui para abrir o documento. O governo federal afirmou que vai cruzar os dados dos formulários preenchidos pelos profissionais com as informações de cadastro enviadas pelo CFMV com objetivo de confirmar a formação e habilitação.

No ato do cadastro, é preciso informar se deseja fazer parte da ação estratégica do ministério "O Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde". Em seguida, receberá um e-mail para se cadastrar na plataforma do curso on-line e obrigatoriamente precisarão passar pela capacitação nos protocolos oficiais de combate ao coronavírus aprovados pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (Coes). Os cursos são a distância e só haverá convocação após certificado de conclusão.