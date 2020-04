Atualizada às 15h26

O Ministério da Saúde (MS) pode recrutar 140 mil médicos veterinários do País para trabalhar no Sistema Único de Saúde (SUS) em combate ao novo coronavírus (Covid-19). O cadastro dos profissionais foi repassado ao governo federal pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), mas deve ser confirmado por meio de um formulário eletrônico que foi publicado nesta quinta-feira (2), no Diário Oficial da União. Em Goiás são 6.291 profissionais com cadastro ativo no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-GO).

Em comunicado oficial ao CFMV, o Ministério da Saúde afirmou que o cadastramento dos profissionais é obrigatório e que os profissionais deverão passar por uma capacitação. De acordo com a portaria, o MS identificará e reportará ao conselho os dados do profissional que não se cadastrar e que não concluir os cursos de capacitação. Presidente do Conselho Federal, Francisco Cavalcanti afirmou que os profissionais possuem “capacitação para cuidar da saúde animal, humana e do meio ambiente, e vasto conhecimento sanitário para ajudar o País a superar esta pandemia”.

Antes da convocação, os médicos veterinários precisam preencher o formulário eletrônico chamado Registra RH, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 639, publicada nesta quinta-feira (2), no Diário Oficial da União. Clique aqui para abrir o documento. O governo federal afirmou que vai cruzar os dados dos formulários preenchidos pelos profissionais com as informações de cadastro enviadas pelo CFMV com o objetivo de confirmar a formação e a habilitação.

No ato do cadastro, é preciso informar se deseja fazer parte da ação estratégica do ministério "O Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde". Em seguida, o postulante receberá um e-mail para se cadastrar na plataforma do curso on-line e obrigatoriamente precisará passar pela capacitação nos protocolos oficiais de combate ao coronavírus aprovados pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (Coes). Os cursos são a distância e só haverá convocação após certificado de conclusão.

Atuação dos profissionais

Secretário geral do CRMV-GO, o médico veterinário Rafael Costa Vieira afirma que ainda não há, no momento, informações sobre quais serviços devem ser realizados pelos profissionais. Ele explica que no preenchimento do formulário existe uma pergunta que fala sobre atividade de teleatendimento. Desta forma, Rafael diz que esta pode ser uma opção de auxílio: sanar dúvidas ou fornecer informações para o próprio sistema de Saúde.

“Hoje, os médicos veterinários também estão enquadrados em serviços essenciais justamente porque atuam diretamente com a saúde animal, com a saúde pública e também na qualidade dos alimentos. Estes profissionais também não poderão ser deslocados para atuar diretamente com a Covid-19 deixando de atuar nas suas atividades que são também consideradas essenciais”, completou Rafael.

O veterinário explica, por fim, que os profissionais da área possuem grande conhecimento em assepsia e limpeza de desinfecção de ambiente. “Estão completamente preparados para esclarecer assuntos desta natureza. O médico veterinário também está habituado a trabalhar em ambientes com níveis de infecção muito grande. Creio que veterinários poderiam trabalhar nestas situações”, finalizou.