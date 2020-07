Cidades Ministério da Saúde orienta Fiocruz a divulgar amplamente e recomendar cloroquina contra a Covid-19 Evidências científicas em várias pesquisas indicaram a ineficácia dos medicamentos no combate ao novo coronavírus

O Ministério da Saúde orientou a Fiocruz a divulgar amplamente e recomendar o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento precoce de pacientes da covid-19, a despeito das evidências científicas indicarem a ineficácia dos medicamentos no combate ao novo coronavírus. A própria Fiocruz participa do estudo Solidarity...