Atualizada às 9h12.

Na madrugada desta quinta-feira (10), Goiás recebeu uma remessa com 119.750 de vacinas da AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O envio de quantidades abaixo do esperado frustra a expectativa do Governo de Goiás que era de receber 199.750 mil doses do imunizante, conforme foi anunciado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) na última terça-feira (8). As doses serão todas utilizadas em primeira aplicação

O lote após desembarque no Aeroporto Santa Genoveva foi levado para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), onde será realizada conferência e separação para as 18 regionais de saúde, que encaminharão para os 246 municípios.

Deste lote, 70% serão destinados para a população geral, por faixa etária decrescente e 30% para os grupos prioritários.

Segundo o governo, com este novo carregamento Goiás atinge a marca de 3.276.290 de doses já recebidas desde o início da campanha, em janeiro deste ano.