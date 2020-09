Cidades Ministério da Saúde estuda inclusão da hidroxicloroquina no Farmácia Popular, diz jornal Para facilitar tratamento da Covid-19. Medicamento não tem eficácia comprovada

O Ministério da Saúde estuda a “viabilidade econômica” para a inclusão da hidroxicloroquina, da ivermectina e da azitromicina no rol de produtos fornecidos gratuitamente ou com desconto de até 90% pelo programa Farmácia Popular. Os estudos começaram a ser feitos no começo de julho, segundo documentos obtidos pelo jornal O Estado de S. Paulo. A intenção é facilitar o aces...