Cidades Ministério da Saúde erra logística e inverte quantidade de vacinas enviadas a Amapá e Amazonas A distribuição dos imunizantes é feita proporcionalmente, com base na população de cada Estado

O Ministério da Saúde cometeu um erro e enviou quantidades incorretas de vacinas contra a covid-19 para os Estados do Amazonas e do Amapá. A informação foi confirmada pela pasta nessa quarta-feira (24). O número de doses do imunizante que deveria ser entregue a cada Estado foi invertido. O Amazonas recebeu apenas 2.800 doses e o Amapá, 78.000. A distribuiçã...