Cidades Ministério da Saúde envia orientações sobre coronavírus para servidores federais Entre as medidas de prevenção, o governo orienta que funcionários doentes fiquem em casa

O Ministério da Saúde encaminhou um e-mail para servidores federais, nesta sexta-feira, 6, com orientações sobre o diagnóstico do coronavírus e cuidados básicos de higiene no ambiente de trabalho. A mensagem também divulga o aplicativo oficial Coronavírus-SUS, que contém dados oficiais sobre a propagação do vírus e mapas de unidades de atendimento. Entre as med...