Cidades Ministério da Saúde diz que vacinou 82% dos indígenas com a primeira dose contra Covid-19 Segundo a pasta, a Sesai é responsável por atender com serviços de saúde 755 mil indígenas de mais de 6 mil aldeias

Até o momento, 82% dos indígenas atendidos pela Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai) receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já a segunda dose do imunizante foi aplicada em 71% do público.O balanço foi divulgado ontem pelo Ministério. Segundo a pasta, a Sesai é responsável por atender com serviços de saúde 755 mil indígenas de mais...