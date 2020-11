Cidades Ministério da Saúde descumpre metas de testagem de Covid-19 e atrasa controle da doença Apenas 38% dos kits para exames previstos foram entregues para estados e municípios

Sete meses após anunciar a distribuição de 46 milhões de testes para diagnosticar o novo coronavírus, o Ministério da Saúde só entregou até agora 38% dos kits para exames a estados e municípios. São 17,6 milhões do total prometido. O montante vai na contramão de cronogramas anunciados pela pasta no programa Diagnosticar para Cuidar. Era prevista a entrega e o us...